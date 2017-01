Richard Cross (Star Academy), atteint du sida : "J'ai voulu me suicider"

En septembre 2013, l'ancien coach vocal de la Star Academy Richard Cross révélait être atteint du virus du sida. Le professeur-chanteur racontait tous les coups durs par lesquels il était passé et adressait un message d'espoir à toutes les personnes qui étaient dans son cas. Un peu plus de trois ans plus tard, il revient à nouveau sur sa maladie pour Garçon Magazine.

"J'ai été contaminé probablement en 1979, je l'ai compris vers 1983. Et ensuite, pendant près de dix ans, j'ai géré seul ma maladie. Je n'en ai parlé à personne", s'est-il remémoré en début d'entretien. Ne voulant pas être suivi à l'hôpital, Richard Cross a tout fait pour se protéger et a adopté une bonne hygiène de vie. Cela n'a malheureusement pas suffi : "En 1995, ma santé s'est dégradée d'un coup. J'ai commencé à maigrir, j'ai craché du sang et j'ai eu une douleur dans la bouche."

C'est en se rendant chez le dentiste qu'il a découvert qu'il était atteint d'un cancer de Kaposi, ce qui l'a obligé à se rendre à l'hôpital en urgence : "A partir de ce moment-là, je vais commencer à dire que je suis malade (...) et j'ai dû m'arrêter de travailler (...). Durant toute une année, mon état s'aggrave." Richard Cross apprend qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre, ce qui le pousse à envisager le pire : "J'étais découragé, j'ai voulu me suicider, je voulais me jeter dans le vide, mais je n'ai pas pu à cause du vertige. Et là, incroyable, dans la nuit qui suit cette tentative, je fais un rêve au cours duquel quelqu'un me parle et me propose de prendre trois médicaments."

Je porte ma maladie en moi, tout seul

Le lendemain, miracle, il reçoit un appel de son médecin. Ce dernier lui a expliqué qu'il existait un nouveau traitement, la trithérapie, et qu'il pouvait en bénéficier. Une véritable résurrection pour le coach vocal : "Cela a été spectaculaire ! En deux mois, ma charge virale a disparu. J'ai repris du poids et tout s'est progressivement arrêté. Et au bout de deux ans, ma santé est redevenue viable. C'est à ce moment-là que je reprends ma carrière."

Il est en effet devenu coach vocal de la comédie musicale Ali Baba et les 40 voleurs en 1999, puis des 10 commandements et de Roméo et Juliette. Après quoi, il a travaillé sur le télé-crochet de M6 Popstars en 2001 : "La médiatisation prend de l'ampleur et, durant toute cette période, je n'évoque plus jamais ma maladie et personne ne se doute de rien. Je la porte en moi, tout seul." Car si son état de santé s'est amélioré, les effets secondaires deviennent difficiles à supporter.

Richard Cross fera heureusement la connaissance du docteur Jacques Leibowitch, qui lui proposera son traitement, le protocole Iccarre. Un traitement avec des effets secondaires moindres et qui offre de bons résultats. En parallèle, il a adopté un mode de vie plus équilibré : "Quand on est confronté à une telle pathologie, il faut se poser des questions et rénover sa vie. Il faut se demander comment on vit, comment on mange. C'est tout simplement ce que l'on appelle l'hygiène de vie."

