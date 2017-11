Richard Dreyfuss accusé de harcèlement : "Je me sentais sexualisée, objectifiée"

Quelques jours après les révélations d'Harry Dreyfuss (27 ans), fils du célèbre acteur Richard Dreyfuss qui affirme avoir subi des attouchements et des avances inappropriées de la part de Kevin Spacey (58 ans) lorsqu'il avait 18 ans, c'est au tour du père du jeune homme d'être pointé du doigt pour des faits de harcèlement sexuel.

Le magazine Vulture a révélé vendredi 10 novembre le témoignage de Jessica Teich, une auteure de 58 ans installée à Los Angeles. Cette dernière affirme que le comédien de 70 ans s'est mal comporté avec elle à plusieurs reprises au milieu des années 1980, alors qu'ils collaboraient tous les deux pour l'écriture d'une série sur la chaîne ABC. Lors d'une occasion, celui qui est apparu dans les films Les Dents de la mer et Rencontres du troisième type se serait également dénudé devant elle, sans son consentement. "Il a créé un environnement de travail très hostile, où je me sentais sexualisée, objectifiée et pas en sécurité", a-t-elle notamment déclaré.

Dans un communiqué envoyé à la même publication, le principal concerné a nié s'être exhibé devant Jessica Teich, déclarant néanmoins avoir "flirté" avec des femmes, son accusatrice comprise. "J'ai effectivement flirté avec elle, et je me souviens d'avoir essayé d'embrasser Jessica, ce qui faisait partie de ce que je croyais être un rituel de séduction consensuel qui s'est poursuivi pendant plusieurs années", a-t-il déclaré. Richard Dreyfuss (marié depuis 2006 Svetlana Erokhin) a par ailleurs reconnu "que la façon dont les hommes se comportent envers les femmes depuis des lustres n'est pas acceptable", avant de se déclarer "horrifié de découvrir que cela n'était pas consensuel".