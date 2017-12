Richard Gere et sa jeune chérie Alejandra : 34 ans d'écart et déjà 2 ans d'amour

Marié à Cindy Crawford puis Carey Lowell, Richard Gere file aujourd'hui le parfait amour avec une femme deux fois plus jeune que lui. Cela fait plus de deux ans – leur couple a fait son apparition dans la presse people en juin 2015 – que l'acteur de Pretty Woman, 68 ans, et la belle Alejandra Silva, 34 ans, sont ensemble. Et leur histoire dure, en dépit de leur écart d'âge.

Le 30 novembre 2017, les deux tourtereaux sont arrivés main dans la main à la soirée des Harper's Bazaar Awards à Madrid. Le futur septuagénaire semblait en pleine forme avec sa chérie à son bras, laquelle menait la danse face aux photographes.

Plus rare sur les écrans – on doit le retrouver bientôt dans Three Christs, avec Peter Dinklage et Walton Goggins –, Richard Gere s'est illustré dans de nombreuses opérations caritatives. C'est lors de l'une d'elles qu'il a croisé pour la première Alejandra, une publicitaire, business woman mais également activiste très à cheval sur l'humanitaire. Et n'allez pas croire que la jolie blonde est en couple avec Gere pour son porte-monnaie bien garni... Elle est loin de ces considérations, elle qui est la fille de l'ex-vice président du Real Madrid et gagne très bien sa vie avec ses activités en Espagne.