Richard Orlinski revisite une mythique Porsche et la vend pour la bonne cause

Richard Orlinski est sur tous les fronts. Sculpteur, DJ, le voici désormais designer. Passionné de sport et d'automobile depuis toujours, il a dévoilé mardi 10 juin une création unique inspirée par une voiture mythique : la Porsche 911 by Orlinski.

L'artiste touche-à-tout n'est pas peu fier du travail fini qu'il a présenté devant sa galerie rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris, et cette voiture exceptionnelle sera proposée à Monaco, le 19 juillet prochain, lors de la vente aux enchères célébrant le 55e anniversaire de la Porsche 911 et de la Rolex Daytona. Et ce sera pour la bonne cause puisque l'intégralité des bénéfices de la vente sera reversée au profit de l'association Les Rois du monde dont Richard Orlinski est le vice-président.

Cette superbe Porsche 911 by Orlinski allie ainsi les codes arty de l'univers pop et coloré du plasticien, la puissance et la vélocité de chacune de ses oeuvres, tout en donnant corps au côté sportif de la Porsche 911 dont le design intérieur et extérieur a été entièrement repensé par l'artiste contemporain.