Richard Orlinski : Sa "Tête de Kong" réunit les stars à l'Olympia

Sculpteur reconnu mais aussi DJ et musicien, Richard Orlinski s'est lancé un nouveau défi en 2019 : un one-man show ! Sur une idée de Laurent Baffie, avec le concours d'auteurs de talent, l'artiste raconte son parcours en 1h20 de spectacle avec l'envie de "rendre la sculpture glamour, drôle et accessible à tous". Rodé en province, le show, intitulé Tête de Kong - un clin d'oeil à ses sculptures monumentales les plus célèbres -, était présenté à l'Olympia le 17 juin. De nombreuses personnalités comme Nawell Madani, Arthur et bien sûr Laurent Baffie étaient présentes.

Après une première partie assurée par The Shady Brothers, Richard Orlinski est monté sur scène. Pendant le spectacle, il raconte "l'histoire d'un gamin qui continue à suivre ses rêves, partage ses aventures et mésaventures d'artiste contemporain, le tout agrémenté d'anecdotes savoureuses sur l'histoire de l'art, de l'antiquité à nos jours". Sur scène, Richard Orlinski est tour à tour rejoint par ses amis Kev Adams, Bernard Montiel, mais aussi et surtout Laurent Baffie qui a eu cette brillante idée de le mettre sur scène.

En coulisses, Richard Orlinski était très entouré ce soir-là, d'abord par ses enfants, Julien, Inès et Jonathan. Ce dernier, sous le pseudonyme de Skidjo, est un jeune chanteur qui a évidemment eu droit à son moment durant le show.

De nombreux soutiens

Parmi les nombreuses personnalités venues saluer Richard Orlinski, notons la présence du producteur de musique Seysey, de l'animateur Jérôme Anthony, de la mythique productrice Jackie Lombard et des acteurs Vincent Desagnat, Samuel Djian (accompagné de sa maman), du rare Christophe Lambert et de Philippe Bas, ainsi que de l'actrice Alix Bénézech.

Les humoristes Nawell Madani, Willy Rovelli, Claudia Tagbo, Caroline Vigneaux et Christelle Chollet sont venues saluer leur nouveau collègue. Les musiciens John Mamann, Noam Adams (DJ Noyz, frère de Kev Adams), Frédéric Lerner et Quentin Mosimann se sont joints au journaliste Olivier Delacroix, à Mélanie Amar (Les Anges 9), au pâtissier Pierre Hermé et son épouse Valérie Hermé, ainsi qu'au publicitaire Frank Tapiro et son épouse, la présentatrice et consultante Charlotte Rosier. Enfin, Richard Orlinski a reçu le soutien de Francis Kalifat, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), de Jean-Claude Biver, président de la division montres du groupe LVMH, du communiquant Ramzi Khiroun et du rabbin Haïm Korsia.

À partir de la rentrée, Tête de Kong s'installe à la Comédie de Paris, dans le 9e arrondissement, du 17 septembre au 18 décembre 2019.