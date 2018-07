Richard Orlinski soutenu par sa jolie chérie et Bernard Montiel à Saint-Tropez

C'était annoncé depuis plusieurs mois, c'est désormais chose faite : la nouvelle galerie Richard Orlinski a ouvert ses portes à Saint-Tropez, plus précisément au 70 rue Général-Allard. Mercredi 18 juillet 2018, l'artiste était ainsi sur place pour assister à l'inauguration de sa boutique à laquelle plusieurs personnalités avaient répondu présent.

Autour de Richard Orlinski se trouvaient ainsi sa jolie compagne Stéphanie mais également son ami Bernard Montiel. Tout sourire, l'animateur et comédien a pris la pose au côté du sculpteur. Le maire de Saint-Tropez Jean-Pierre Tuveri était aussi de la partie, à l'instar de l'artiste Philippe Shangti, de Robert Bartoux (cofondateur des Galeries Bartoux) et de Benjamin Patou (président-directeur général de Moma Group).

Sur Instagram, Richard Orlinski s'est enthousiasmé de l'ouverture de sa galerie en postant plusieurs photos du vernissage. "J'adore votre travail, hâte de voir vos prochaines créations !", "Une belle réussite pour cette nouvelle ouverture et on lui souhaite un énorme succès également", "Superbe boutique j'espère pouvoir venir la voir de plus près rapidement", "Bravo et encore bravo", lit-on dans les commentaires. Tout est dit !