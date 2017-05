Richard Simmons : L'acteur de 68 ans est devenu femme ? Il réagit...

Richard Simmons a-t-il disparu du show-business dans le but d'opérer une transformation en femme ? A en croire le très peu fiable tabloïd américain The National Enquirer, c'est le cas. Problème, l'ancien gourou du fitness, acteur, écrivain et animateur radio prétend que c'est faux et attaque le journal...

Selon The National Enquirer, Richard Simmons aurait publiquement disparu depuis 924 jours afin de subir une opération d'ablation du pénis et une autre pour se faire poser des implants mammaires. Il songerait également à une opération de chirurgie de réattribution sexuelle. Le journal affirme même, photo à l'appui, qu'il s'habille désormais en femme et se fait appeler Fiona. Bien sûr, la publication ne manque pas de présenter l'acteur comme la nouvelle Caitlyn Jenner.

Face à ces affirmations, Richard Simmons (68 ans) a choisi de répliquer, attaquant en justice le groupe American Media (propriétaire de The National Enquirer et de Radar Online). Le comédien estime que c'est de la diffamation et une atteinte à sa vie privée. Il qualifie tout cela de "cruel et mal attentionné" mais, surtout, il estime que le journal a publié des informations qu'il aurait obtenu de la part de Mauro Oliveira, un ancien partenaire professionnel avec lequel il est en froid depuis des années et qui lui aurait longtemps fait "du chantage financier". Richard Simmons estime aussi que si le journal a publié ces informations tout en sachant qu'elles sont fausses, c'est parce que le journal ne pensait pas qu'il attaquerait car cela lui aurait donné une image antipathique...

Dans la foulée, The National Enquirer s'est fendu d'un communiqué. "Nous maintenons notre reportage sur Monsieur Simmons et avons l'intention de vigoureusement nous défendre face à cette plainte et gagner l'opinion publique quant à nos affirmations", peut-on lire.

Thomas Montet