Richie Sambora et sa chérie se séparent : Un break avant des retrouvailles ?

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Richie Sambora et Orianthi sont surpris d'apprendre leur séparation, potentiellement temporaire. Le couple de musiciens n'exclut pas un retour de flamme et de l'idée de reformer leur duo...

C'est TMZ qui annonce la triste nouvelle ! Richie Sambora et Orianthi (nom Orianthi Panagaris) ont adressé au site américain un communiqué confirmant leur rupture. "Nous nous aimons et soutenons mais prenons l'été pour nous concentrer sur nos familles et d'autres projets. Nous nous retrouverons dans un futur proche avec notre musique." Ainsi, les musiciens de 59 et 33 ans indiquent à leurs fans que le duo RSO continuera à produire et à sortir de nouveaux morceaux.

Richie Sambora et Orianthi ont commencé leur relation en 2014. Ils sont les auteurs de deux EP intitulés Rise et Making History et d'un album, Radio Free America, sorti en mai dernier.

Avant Orianthi, Richie Sambora était marié à l'actrice Heather Locklear. Ils ont eu une fille, Ava, aujourd'hui âgée de 20 ans (elle fêtera sa majorité le 4 octobre prochain).