Rihanna a 30 ans : Un anniversaire festif avec ses proches et ses amis VIP

Rihanna a vu les choses en grand pour ses 30 ans. Mardi 20 février, date de son anniversaire, la chanteuse barbadienne avait ainsi convié sa famille et ses amis pour partager un grand repas au restaurant The Grill, à New York. Selon la Page Six, le dîner a été suivi d'une grande fête notamment animée par Toni Braxton, tout récemment fiancée et présente pour interpréter six chansons. Selon les témoins, Rihanna a régalé ses invités lors d'un événement décrit comme "très élégant". Au menu des réjouissances, caviar, filet mignon et "plein de champagne".

Son chéri ne l'a pas lâchée de la soirée

Sublime, l'interprète de Diamonds avait revêtu sa plus belle robe Saint Laurent pour aller danser avec ses invités jusqu'au bout de la nuit. Riri était bien entourée puisque Paris Hilton (et son fiancé Chris Zylka), mais aussi Leonardo DiCaprio, passé par une "porte dérobée" pour éviter de se faire photographier, ont fait une petite apparition. Le petit ami qatari de la star, Hassan Jameel, a également été vu sur place et n'a pas quitté des yeux sa chérie. "Elle est vraiment éprise de lui. Ils étaient très proches toute la soirée", a révélé un indiscret.

Sur Instagram, la reine de la soirée a publié plusieurs clichés capturés au côté de ses amies, son "gang" (composé notamment de sa BFF de toujours Melissa Forde). Sur une photo, Rihanna est vue sur scène avec Toni Braxton, tandis qu'un second la montre au centre de l'attention. "Grosse soirée !!! Entourée des gens que j'aime le plus !!! 30 est déjà mon ère préférée", a-t-elle écrit.