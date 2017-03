Rihanna à Harvard : La superstar honorée par la prestigieuse université

"Me voilà donc à Harvard ! Jamais je n'aurais cru pouvoir dire ça de toute ma vie, mais c'est agréable !" C'est ainsi que Rihanna a commencé son discours après avoir reçu son Humanitarian Award par la Harvard Foundation. L'événement a eu lieu au Sanders Theater, à la légendaire université située à Cambridge. Rihanna portait une tenue Monse de la collection automne-hiver 2017, récemment présentée à la Fashion Week de New York.

Le nom de la lauréate du prix de philanthrope de l'année décerné par la Harvard Foundation a été révélé le 20 février, deux jours avant l'anniversaire de Rihanna. La superstar de tout juste 29 ans a ainsi été récompensée pour son travail caritatif à La Barbade. Un centre d'oncologie et de médecine nucléaire pour diagnostiquer et traiter le cancer du sein à l'hôpital Queen Elizabeth de Bridgetown, capitale de l'île, vient d'ouvrir ses portes, notamment grâce à son aide. RiRi a aussi mis en place un programme destiné à payer les frais universitaires pour les étudiants des Caraïbes qui partent étudier aux États-Unis, et elle soutient un meilleur accès à l'éducation pour les filles dans les pays en voie de développement.

Cet été, Rihanna a reçu le prince Harry sur son île natale. Les deux personnalités ont encouragé les habitants à faire le test de dépistage du sida.

Philanthropie toujours, Christian Dior a annoncé son partenariat avec la Clara Lionel Foundation, créée par Rihanna. La maison française versera à la fondation un pourcentage des bénéfices des ventes du T-shirt "We Should All Be Feminists", issu de la collection prêt-à-porter printemps-été 2017 de Dior – la première pensée par la nouvelle directrice artistique, Maria Grazia Chiuri.

La Clara Lionel Foundation finance l'accès à l'éducation et à la santé des plus démunis, à la Barbade et dans le monde.