Rihanna à Paris : Divine et voluptueuse pour "Valérian" avec Cara Delevingne

"Ooh regarde, tes seins sont bien présents !", lui dit Melissa Forde dans une vidéo filmée en voiture. Rihanna, Melissa et son autre bras droit, Jennifer Rosales, se rendaient alors à la Cité du Cinéma, à Saint-Denis, lieu de l'avant-première française de Valérian et la Cité des Mille Planètes. RiRi y a retrouvé Luc Besson et ses partenaires à l'écran, Dane DeHaan, Cara Delevingne et Derbie Hancock. Le réalisateur, venu en famille, et ses acteurs n'ont pas échappé au traditionnel photocall, où les attendaient une horde de photographes.

Comme à Los Angeles et Londres, Rihanna a réalisé mardi un imparable numéro de charme. La superstar de 29 ans portait une charmante tenue Prada (collection automne-hiver 2017), composée d'une brassière en satin à franges brodées et d'une jupe, également brodée de franges et de plumes. Des lunettes de soleil Cutler and Gross, une pochette Christian Louboutin, des bijoux Chopard et des sandales Charlotte Olympia accessoirisaient son charmant look du soir, mettant en valeur ses jolies formes.

Cara Delevingne était habillée d'une robe Haute Couture Alexandre Vauthier, portée par le top model Bella Hadid au cours du défilé du créateur français, le mardi 4 juillet à Paris.

Valérian et la Cité des Mille Planètes, adapté de la bande-dessinée Valérian et Laureline, raconte la mission menée par Valérian (Dane DeHaan), Laureline (Cara Delevingne) et leur équipe d'explorateurs sur la cité intergalactique Alpha. Une force obscure s'y cache et menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes.