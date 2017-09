Rihanna : De toute beauté et voluptueuse pour soirée exceptionnelle à New York

Comme tous les ans au moment de la rentrée, New York est en ébullition avec l'ouverture de la Fashion Week. Manhattan l'était encore un peu plus jeudi 7 septembre lorsque Rihanna a débarqué. Comme elle ne cessait de le relayer sur ses réseaux sociaux depuis plusieurs jours, la superstar de 29 ans a participé au lancement de sa nouvelle collection de maquillage Fenty Beauty by Rihanna.

La chanteuse a d'abord assisté à la grande soirée au Duggal Greenhouse, se présentant dans un look jaune signé Oscar de la Renta. Audacieuse dans sa jupe largement fendue, dévoilant ses nouvelles courbes avec élégance, topless sous son haut noué, Rihanna était chaussée par Rene Caovilla. Éblouissante avec de magnifiques bijoux Chopard, prestigieuse maison de joaillerie avec laquelle elle collabore depuis plusieurs mois, la bombe voluptueuse de Valerian s'est ensuite rendue sur Times Square pour voler les clefs de l'une des boutiques de la célèbre enseigne Sephora et l'ouvrir en pleine nuit.

Changée, en noir cette fois, Rihanna est allée à la rencontre de ses fans dans une robe bustier en velours associée à une paire de cuissardes. Fière de faire découvrir ses créations, majoritairement dédiée au teint, la superstar a également joué les caissières, comme elle a pris l'habitude de le faire. Un événement qui a duré toute la nuit pour marquer le coup.