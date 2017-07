Rihanna : Décolleté compressé devant Cara Delevingne, ravissante, pour Valerian

The show must go on, rien n'est encore joué pour Valerian. C'est le credo que doit adopter Luc Besson, après le flop aux Etats-Unis de son blockbuster produit en France, qui a fait un démarrage quasi catastrophique – 17 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Il faut dire qu'il y a d'autres marchés à conquérir, entre sa France natale, la Chine... et la Grande-Bretagne, les terres de sa star féminine, Cara Delevingne.

La partenaire de jeu de Dane DeHaan était justement l'une des vedettes de la première du film à Londres, lundi 24 juillet 2017. Stylée à souhait, l'actrice et mannequin a foulé le tapis bleu de Leicester Square dans un costume Burberry des plus chic. Avec un imposant collier, doublé d'un maquillage des yeux appuyé et d'un discret bandeau en satin sur les cheveux, la belle Cara a fait crépiter les flashs.

Pourtant, la protégée de Karl Lagerfeld n'était pas la seule vedette sur le tapis rouge. Rihanna était en effet de la partie et la popstar n'est pas passée inaperçue, vêtue d'une spectaculaire robe Giambattista Valli. De couleur rouge, celle-ci attirait inévitablement le regard sur les épaules à nu de la divine RiRi, compressant au passage sa poitrine pour renforcer un décolleté débordant.

Non loin des deux stars internationales de Valerian et la Cité des Mille Planètes, deux Françaises ont également fait forte impression, à savoir la belle Pauline Hoarau (habillée d'une superbe robe Mugler) et l'androgyne Aymeline Valade (dans un costume Bottega Veneta). Les deux tops ont tous deux hérité de seconds rôles dans le film. Enfin, toujours sous la bannière tricolore, Luc Besson était évidemment de la partie, accompagné de sa femme, la productrice Virginie Silla-Besson, très élégante dans une robe à dos nu. Dane DeHaan, Clive Owen et Sasha Luss complétaient la distribution sur cette première qui a vu défiler quelques bombes locales dont Carla Howe. La belle, modèle pour Playboy fut un temps, a laissé entrevoir sa culotte sexy sous une robe légère et fendue... Le traditionnel wardrobe malfunction londonien.