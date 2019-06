Rihanna, des enfants avec Hassan Jameel ? "Plus que tout au monde..."

Rihanna fait la couverture du magazine américain Interview pour l'édition d'été 2019. Sur son compte Instagram, on pouvait découvrir quelques clichés impressionnants du shooting qu'elle a réalisé spécialement pour l'occasion. Le magazine porte bien son nom, puisque Rihanna s'y est livrée au cours d'un entretien-fleuve. Elle a notamment évoqué sa relation avec le businessman saoudien, Hassan Jameel, sans jamais dire son nom, comme elle en a l'habitude. Questionnée sur la personne avec qui elle était en couple, la femme d'affaires a répondu : "Faites une recherche sur Google." Mais est-elle amoureuse ? "Bien sûr que je le suis !", a-t-elle assuré.

Quid du mariage : "Meuf, il n'y a que Dieu qui sait ça. On planifie et Dieu rigole, hein ?" Après une immense carrière musicale (qui est loin d'être terminée), de multiples business en pleine expansion qui ont fait d'elle l'artiste féminine la mieux payée au monde, Rihanna a déclaré avoir envie de fonder une famille. Elle déclare vouloir être mère "plus que tout au monde".

Alors que sa marque Fenty Beauty est pleine croissance depuis son lancement en 2017, Rihanna vient de sortir une collection de luxe en partenariat avec LVMH. Pendant qu'elle empoche des millions, ses fans s'inquiètent un peu de la sortie de son prochain album, plus que jamais attendu. "Ça craint vraiment que je ne puisse rien sortir, parce que je travaille dessus et il est vraiment fun. Je suis très contente de ce qu'on a fait jusqu'ici, mais je ne sortirai rien tant que ce n'est pas complet. C'est la chose logique à faire, de ne rien précipiter, mais j'ai envie qu'il sorte. Je suis arrivée à un point où je me dis : 'Même si je n'ai pas le temps de tourner des clips, je vais sortir cet album'", a-t-elle détaillé.

Retrouvez l'interview de Rihanna en intégralité dans le dernier numéro d'Interview, édition d'été 2019.