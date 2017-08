Rihanna en couple avec un homme infidèle ? Hassan Jameel déjà marié !

Avant même de jouer les naïades colorées sur les réseaux sociaux à l'occasion du carnaval de la Barbade, Rihanna succombait aux charmes d'un richissime héritier, Hassan Jameel, qui n'est autre que l'ex-petit ami du top model Naomi Campbell. Mais comme dans toutes les histoires d'amour... il y a comme un hic. Le jeune Saoudien n'aurait pas dit toute la vérité à l'interprète du tube Work. Avant de rencontrer la sublime égérie de la marque Chopard, Hassan Jameel aurait en effet déjà été marié d'après les informations exclusives du site The Sun.

Nos confrères assurent que le petit ami de RiRi aurait dit "oui" (non pas pour la vie visiblement) à une certaine Lina Laaar, critique d'art et commissaire d'exposition tunisienne, mais ils n'en disent pas plus sur la durée de ce mariage ou sur la date à laquelle il aurait pris fin.

Un proche du principal intéressé assure même au tabloïd britannique que le riche héritier serait resté correct vis-à-vis de son ex. Exit les rumeurs d'infidélités : "Hassan est une personne très réservée. Son mariage était terminé avant qu'il rencontre Rihanna, Lina est également de nouveau en couple !"

Si elle était restée très sage depuis sa rupture avec Drake en octobre 2016, la jeune chanteuse semble désormais bel et bien heureuse (et chanceuse) en amour. D'ailleurs, Rihanna serait totalement in love de son jules comme le rapporte une source à nos confrères : "Rihanna a dit à ses amis qu'elle était amoureuse de lui et elle semble complètement conquise. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble à l'écart des regards indiscrets et c'est devenu vraiment sérieux."

Quelle chance !