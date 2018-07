Rihanna en mode WTF : elle secoue ses seins pour ses nouveautés lingerie

Musique, cinéma, lingerie, cosmétiques, le CV de Rihanna est bien rempli. Autant d'activités qui lui permettent d'asseoir toujours un peu plus son colossal empire. Modèle pour sa gamme de maquillage Fenty Beauty, la star de 30 ans l'est aussi pour ses créations lingerie. La chanteuse propose des modèles très sexy comme des body en dentelle qui subliment sa silhouette pulpeuse, mais aussi des pièces plus basiques avec sa marque Savage X Fenty by Rihanna. Ce sont ces modèles en microfibre que Rihanna a voulu mettre en avant sur ses réseaux sociaux le 21 juillet 2018.

Devenue blonde, la star s'est ainsi filmée et photographiée en train de porter un soutien-gorge triangle avec un filtre chat. Le regard aguicheur en photo, Riri se met aussi en action en secouant généreusement sa poitrine. A-t-elle voulu prouver que le maintien de ses soutien-gorge est irréprochable ?