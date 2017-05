Rihanna et Katy Perry : Amies rivales aux afters du Met Gala

La ville de New York et la planète Mode se remettent encore du Met Gala 2017 ! L'événement a eu lieu ce 1er mai et s'est prolongé dans la nuit du lundi à mardi, grâce à plusieurs after parties. Rihanna et son amie Katy Perry en étaient les stars et se sont livrées un duel à distance...

Cette année encore, Rihanna a épaté la fashionsphère à l'occasion du Met Gala. La superstar de 29 ans y a assisté habillée d'une robe Comme des Garçons et de sandales Dsquared². Elle s'est changée à l'issue du vernissage et arborait une tenue plus casual – et surtout plus sexy ! – pour son after-party, au 1 OAK.

Vêtue d'une chemise de nuit et de mules Prada, lunettes de soleil Gucci sur le nez et sac The Row à la main, RiRi a accueilli les prestigieux invités de sa soirée, parmi lesquels figuraient Cara Delevingne, les inséparables Kendall Jenner et A$AP Rocky, l'acteur Eddie Redmayne et son épouse Hannah Bagshawe, Joe Jonas et sa compagne Sophie Turner, Diddy et son amie Mary J. Blige, ainsi que les créatrices Ashley et Mary-Kate Olsen. Katy Perry s'y est également rendue, et animait le même soir une autre after party.

C'est au Top of the Standard, nom du bar situé au sommet du Standard, High Line, que d'autres célébrités ont poursuivi et conclu leur folle soirée Met Gala. Katy Perry était la host de l'after et a retrouvé à l'hôtel quatre étoiles Courtney Love, les actrices Kerry Washington et Lupita Nyong'o, Chrissy Teigen et John Legend, ainsi que Jennifer Lopez et son compagnon Alex Rodriguez.

Les mannequins Adriana Lima, Amber Valletta et Emily Ratajkowski, les actrices Brie Larson, Dakota Johnson, Elle Fanning, Jessica Chastain, Julianne Moore et Priyanka Chopra figuraient également sur la liste d'invités de l'after de Katy Perry.

Les célébrités présentes au Met Gala ont pu découvrir le contenu de l'expo annuelle du Costume Institute. "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" ouvrira ses portes au grand public à partir du jeudi 4 mai.