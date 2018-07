Rihanna : Grosse dispute avec son chéri en vacances au Mexique

Rihanna, "fatiguée des hommes" ? Pas si sûr ! La superstar a été surprise le week-end dernier avec son (ex ?) compagnon, Hassan Jameel. Le couple en vacances avait une discussion tendue...

C'est au Mexique que Rihanna et Hassan Jameel se sont retrouvés. Ils ont d'ailleurs été photographiés vendredi 6 juillet, profitant d'un après-midi ensoleillé... pour discuter ! À en croire les images publiées par le Daily Mail et la gestuelle des deux interlocuteurs, l'échange était très animé. Hassan Jameel a mis un terme au débat en se levant du matelas sur lequel ils étaient confortablement assis. Une proche de Rihanna avait pourtant récemment confié au site Media Take Out qu'elle avait largué le riche héritier saoudien car elle était "fatiguée des hommes" et désireuse de prendre du temps pour elle.

En bikini vert, un blunt et une bouteille d'eau à la main, Rihanna exposait ses jolies formes sous le soleil mexicain. La bombe du film Ocean's 8 a surtout adressé un regard agacé aux photographes présents, signe de la tension entre son chéri et elle.

Rihanna s'est récemment rendue à Paris pour la Fashion Week masculine. La superstar de 30 ans figurait parmi les invités du défilé le plus attendu de cette folle semaine, Louis Vuitton. Elle avait pour voisin de premier rang le rappeur A$AP Rocky.