Rihanna : Après le Festival de Cannes, elle retourne à la fac

Grâce à son Festival de cinéma, la ville Cannes jouit du titre de capitale de la fashion sphère. Un titre qu'elle se dispute avec New York, où Rihanna vient de poser ses valises. La superstar de 29 ans s'y est brillamment distinguée en répondant à l'invitation d'une prestigieuse école de mode. Après Harvard, Rihanna retourne à la fac, le temps d'une soirée caritative...

Son week-end à Cannes à peine terminé (elle y fêté le lancement de ses collections de bijoux et animé une soirée organisée par Chopard), Rihanna est de retour aux États-Unis ! Elle a assisté, lundi 22 mai, à la 69e édition du Parsons Benefit, une levée de fonds profitant aux étudiants boursiers de l'école du même nom. L'événement s'est déroulé au Pier 60. La chanteuse s'y est rendue en famille, accompagnée de son grand-père, de sa cousine Ella (la maman de l'adorable Majesty) et de sa meilleure amie Melissa Forde. Elle était vêtue d'une veste et d'un pantalon camel Matthew Adams Dolan.

Topless sous sa veste, coiffée de cheveux à effet mouillé, Rihanna a naturellement fait sensation dès son arrivée. Elle a ensuite régalé les invités du Parsons Benefit en animant la vente aux enchères de la soirée et en promettant aux potentiels acquéreurs de deux invitations pour son prochain défilé de mode de les habiller pour l'occasion.

Les personnalités présentes au Pier 60 ont également assisté à un défilé de créations conçues par les étudiants de Parsons.