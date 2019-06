Rihanna illumine en minirobe : Large décolleté et satin rose fuchsia

Rihanna s'est fait désirer durant trois longues heures, alors qu'elle était attendue pour l'ouverture de la boutique Fenty à New York, mardi 18 juin 2019. L'immense chanteuse et businesswoman a fait attendre ses convives qui l'attendaient dans ce magasin situé dans le quartier huppé de la métropole américaine, à SoHo. Malgré ce timing malencontreux, c'est dans une superbe robe de satin fuchsia que Rihanna est apparue. Une création courte, décolletée et dos nu, qui sublimait la silhouette voluptueuse de l'artiste.

Celle qui est récemment devenue la chanteuse la mieux payée du monde portait également de longues tresses couleur auburn, qui tombaient sur le bas de son dos. Un look très sexy, sublimé par une chaîne de cheville en diamants qui surplombait ses hauts talons roses.

De nombreuses personnalités étaient présentes pour le lancement de la première boutique Fenty à New York, notamment Sofia Richie, la fille du chanteur, très élégante en tailleur jaune. Selah Marley, fille de Lauryn Hill et de Damian Marley, était également de la partie, tout comme la mannequin Imaan Hammam. Dascha Polanco, célèbre actrice de la série Orange Is the New Black, a également fait une apparition, portant une perruque blonde.

En ce moment, tout semble sourire à Rihanna. Très épanouie dans sa relation avec le businessman saoudien, Hassan Jameel, la chanteuse cartonne avec les différentes activités de sa marque Fenty, que ce soit en beauté ou en luxe, elle qui a signé un juteux contrat avec LVMH.