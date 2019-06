Rihanna irrésistible en satin : Elle dévoile son large décolleté

Rihanna est dans une très bonne période de sa vie. Plus riche que jamais avec le carton de sa marque Fenty et ses nombreuses déclinaisons, en beauté, mais aussi dans le luxe, elle qui vient de signer chez LVMH et dont la première collection a été très bien accueillie par le public. En couple depuis plusieurs années avec le businessman saoudien Hassan Jameel, la chanteuse de 31 ans, épanouie, resplendit. Une grande confiance en elle qui se ressent à chaque fois qu'elle est photographiée, comme durant cette soirée du 11 juin 2019.

Rihanna est apparue éblouissante dans les rues de New York, alors qu'elle se rendait à une soirée. La chanteuse et ancienne maîtresse de Drake portait une longe robe de satin noire au décolleté plongeant. Une tenue assortie à de très sobres escarpins noirs. Au poignet de la star : un joli bracelet de diamants. Côté make-up, Rihanna avait misé sur le nude et une simple queue de cheval.

Seule ombre au tableau : la sortie très attendue de son prochain album, repoussée d'année en année. "Ça craint vraiment que je ne puisse rien sortir, parce que je travaille dessus et il est vraiment fun. Je suis très contente de ce qu'on a fait jusqu'ici, mais je ne sortirai rien tant que ce n'est pas complet. C'est la chose logique à faire, ne rien précipiter, mais j'ai envie qu'il sorte. Je suis arrivée à un point où je me dis : 'Même si je n'ai pas le temps de tourner des clips, je vais sortir cet album'", confiait-elle au magazine Interview en juin 2019.