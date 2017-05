Rihanna, Kendall Jenner et Bella Hadid : Diamants sexy et éblouissants à Cannes

Diamant du tapis rouge du Festival de Cannes le 19 mai, Rihanna a continué de briller de mille feux le même soir, lors de la soirée Space de la prestigieuse maison Chopard. Dans une robe satinée et fendue Christian Dior, elle a arboré un magnifique collier en or blanc et titanium, issu de sa collection Rihanna ♥ Chopard, serti de nombreuses pierres précieuses de toutes les couleurs. La coprésidente de Chopard, Caroline Scheufele, n'a pas caché pas son bonheur en déclarant : "Le Festival de Cannes est un rendez-vous incontournable pour Chopard. Chaque année, je cherche à éblouir mes invités en leur offrant une soirée inédite et inoubliable." Et avec la star de la musique à ses côtés, parée de précieux bijoux de la marque, elle ne pouvait que ravir ses invités, parmi lesquels Kendall Jenner et Bella Hadid.

Durant le dîner servi dans une navette spatiale, des mannequins ont défilé avec les dernières créations Red Carpet de Chopard et habillées par Elie Saab, avant d'être rejointes pour le grand final par les tops models Arizona Muse, Winnie Harlow, Isabeli Fontana et Petra Nemcova. Puis, les convives ont été téléportés dans l'espace. A leur arrivée, ils ont été accueillis par Cathy Guetta, reine des nuits parisiennes et d'Ibiza, à qui Caroline Scheufele a fait appel afin de leur offrir une expérience inoubliable. Clou de la soirée, Bruno Mars offrit à Chopard et ses invités un moment unique. Performer et entertainer de génie, c'est accompagné d'un DJ qu'il mit le feu à la soirée SPACE de Chopard en interprétant Treasure, That's what I like, Chunky et Locked out of Heaven.

Qui pouvait-on également voir au cours de cette soirée Chopard ? Les Françaises Isabelle Huppert, Thylane Blondeau, Clotilde Courau, Michèle Laroque ou encore le membre du jury Will Smith, l'actrice et égérie L'Oréal Julianne Moore, le top model Eva Herzigova et le drôlissime Jérôme Commandeur. Rossy de Palma, Paz Vega, Araya Hargate, Sara Sampaio, Tina Kunakey, Phoebe Dahl et Latifa Arfaoui figurent également parmi les convives de cette nuit au dress code génial : "Galactic with a touch of diamond" !