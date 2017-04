Rihanna : La superstar devient caissière et vend ses vêtements

C'est au 1050 Wilcox Avenue à Los Angeles qu'est installé le pop up store de FENTY PUMA by Rihanna ! L'enseigne a ouvert ses portes mardi 18 avril (et les fermera ce mercredi 19 avril) en présence de Rihanna. Naturellement habillée en FENTY x PUMA, la créatrice du jour a provoqué une frénésie incroyable à son arrivée. Elle s'est ensuite adressée aux clients présents, venus la rencontrer et faire l'acquisition d'articles de sa collection printemps 2017 (présentée en septembre 2016 à la Fashion Week de Paris), et s'est personnellement occupée de leurs achats.

Styliste, ambassadrice et maintenant caissière : pour FENTY x PUMA, Rihanna est au four et au moulin !