Rihanna, Matt Damon, LeBron James : Cibles d'une série de cambriolages

La vague de cambriolages de maisons de stars frappe encore ! En France, le footballeur Eric-Maxim Choupo-Moting en a été victime mercredi soir. Aux États-Unis, la police a arrêté et inculpé dix membres d'un gang impliqué dans une série de vols visant Rihanna, Matt Damon et LeBron James.

L'info est signée de la Page Six du New York Post, révèle que plusieurs membres d'une bande organisée de Los Angeles sont accusés d'être impliqués dans une série de cambriolages. Les prévenus ont notamment été inculpés de complot, de cambriolage et d'intrusion. Ils choisissaient leurs victimes en fonction de leurs déplacements, médiatisés sur les réseaux sociaux.

Parmi ces victimes figure la chanteuse Rihanna. La police a été appelée chez elle le 25 septembre dernier. Comme RiRi, l'acteur Matt Damon et le basketteur LeBron James figuraient parmi les cibles potentielles.

Au mois d'octobre, la police de Los Angeles avait arrêté quatre hommes et présenté en conférence de presse plusieurs biens dérobés. Les cambrioleurs convoitaient des accessoires de maroquinerie de luxe, des bijoux et des téléphones portables.