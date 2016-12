Rihanna, Miley Cyrus... Déferlante d'amour pour le Noël des stars

Juste le plaisir de se retrouver en famille, avec ceux que l'on aime. Habituées à partager leur quotidien toute l'année sur les réseaux sociaux, les stars ont eu à coeur de souhaiter un joyeux Noël à leurs abonnés. Une nouvelle occasion de se dévoiler dans leur intimité en ce jour de célébration.

Complètement gaga de sa nièce Majesty, Rihanna a une nouvelle fois exprimé tout son amour pour ce petit être qu'elle ne peut pas voir autant qu'elle le voudrait à cause de son emploi du temps surchargé. A la voir aussi complice avec elle, on imagine assez bien ce que pourrait donner Rihanna maman. Peut-être trouvera-t-elle l'homme avec qui fonder une famille en 2017...

Très discrets depuis la reprise de leur romance, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont fait une exception pour Noël. Le couple s'est exposé comme jamais sur Instagram, partageant de tendres moments de détente. Habillés en look de Noël, la chanteuse américaine et l'acteur australien ont prouvé ainsi au monde entier que leur histoire est du solide. Enfin un mariage l'année prochaine ?

Pour beaucoup de stars, ce Noël 2016 s'est fêté à trois, une première expérience qui se devait d'être immortalisée et partagée. C'est ainsi que Behati Prinsloo, la femme d'Adam Levine, Candice Swanepoel, ou encore John Legend et sa femme Chrissy Teigen ont posté des photos de leur Noël en famille, avec leurs adorables bébés.

Et pour la touche sexy, on pouvait bien évidemment compter sur Mariah Carey. L'incontournable star de Noël se trouve actuellement à Aspen - célèbre station de ski du Colorado où elle se rend tous les ans - avec ses jumeaux Monroe et Moroccan. Alors qu'une doudoune et des après-ski seraient de rigueur, c'est en maillot de bain que la diva de 46 ans pose devant le sapin.