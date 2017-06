Rihanna mutine et sexy : Le décolleté de sa robe transparente fait des ravages

C'est tout de blanc vêtue que la belle Rihanna a fait une apparition surprise à Paris.

La célèbre popstar, et redoutable femme d'affaires, est venue assister à la remise du prix LVMH Prize Young Fashion Designer 2017, qui s'est déroulée à la Fondation Louis Vuitton, ce vendredi 16 juin. Elle a été photographiée à son arrivée, splendide dans une robe longue et transparente dont le décolleté n'a dû laisser personne indifférent. Cachant son joli sourire derrière sa pochette en cuir, assortie à son vernis, elle était radieuse, loin des attaques gratuites sur son physique.

Rappelons qu'outre sa brillante carrière dans la musique et quelques apparitions sur grand écran, l'artiste est aussi à la fête d'une ligne de vêtements, intitulée Fenty, en collaboration avec la marque Puma. C'est à ce titre qu'elle est venue apporter son soutien à la jeune génération et remettre son prix à la grande gagnante, la talentueuse Marine Serre.

La jeune Française, qui a remporté la quatrième édition du concours grâce à sa première collection intitulée Radical Call for Love, n'en n'est pas à sa première victoire. Un peu plus tôt, elle avait déjà terminé finaliste du concours mode du festival de Hyères, et est en lice pour le prix du label créatif de l'Andam, selon nos confrères du site Grazia.

L'heureuse lauréate s'est vue attribuer une bourse de 300 000 euros ainsi qu'une aide personnalisée afin de l'aider à lancer et développer son entreprise. Le début d'une belle aventure qu'on lui souhaite on en peut plus prospère !

Coline Chavaroche