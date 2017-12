Rihanna s'offre une villa en France, une "forteresse" sur la Côte d'Azur

Rihanna rejoint la liste des nombreuses personnalités internationales ayant investi dans la pierre française. Comme le révèle vendredi 29 décembre 2017 le magazine Closer, la star de 29 ans (suspectée de s'être récemment fiancée) s'est offert une splendide villa à Mougins (Alpes-Maritimes), commune de la Côte d'Azur située à quelques petits kilomètres au nord de Cannes.

Dans une copropriété décrite comme une "forteresse ultrasécurisée", la chanteuse comptera notamment parmi ses voisins proches Bono, Elton John ou bien encore François Hollande et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Contactée par nos confrères, une spécialiste de l'immobilier de luxe a donné une fourchette de prix, estimant la valeur de la propriété entre "2 millions et 5 millions d'euros".

Le maire ravi, le voisinage sur la défense

De son côté, le maire de Mougins, Richard Galy, s'est enthousiasmé de cette nouvelle arrivée. "Je suis toujours fier d'accueillir une célébrité. Mais je n'ai pas encore eu le plaisir de la rencontrer. Je suis très respectueux de la tranquillité des personnes. En revanche, si elle a un souci particulier et que je peux rendre service, ce sera bien volontiers", a-t-il confié. Les riverains semblent toutefois moins emballés par cette perspective. "Si elle compte faire la fête, il faut d'abord qu'elle sache qu'ici il y a des règles à respecter. Elle va devoir se soumettre au règlement intérieur", a prévenu l'un d'eux.

En posant ses valises en France, celle qui vient tragiquement de perdre son cousin (Tavon, 21 ans, a été tué par balles le 26 décembre) élargit un portefeuille immobilier déjà conséquent. A Los Angeles, Rihanna est effectivement propriétaire d'une maison située dans le quartier d'Hollywood Hills et estimée à 6,5 millions de dollars. Elle a aussi une villa à la Barbade (22 millions de dollars) et un penthouse à New York (mis en vente fin octobre pour 16,9 millions de dollars selon le magazine W).