Rihanna : Sa muse Slick Woods défile enceinte... et accouche !

Le 12 septembre 2018, Slick Woods a clôturé le défilé Savage x Fenty de Rihanna et par la même occasion la Fashion Week de New York. Enceinte et en fin grossesse, le jeune mannequin a vécu une fin de soirée inoubliable : elle a été conduite à l'hôpital pour cause d'accouchement imminent.

Cette collaboration entre Slick Woods et Rihanna, qui promet de rester inoubliable, n'était pas la première, loin de là. Tombée sous le charme de la beauté atypique du mannequin métisse, la chanteuse de 30 ans a souvent fait appel à ses services pour sublimer ses créations lingerie mais aussi prêt-à-porter et cosmétiques pour Fenty Beauty by Rihanna.

