Rihanna, sexy à Londres pour Ocean's 8 : Nouveau look audacieux pour la star

Alors que le film sortait dans nos salles ce mercredi 13 juin 2018, Londres accueillait l'avant-première européenne d'Ocean's 8. L'occasion de réunir sur le tapis rouge une bonne partie de ce casting 5 étoiles. Après le grand show à New York lors de la première mondiale, c'est à nouveau Rihanna qui s'est distinguée sur le red carpet déroulé à Leicester Square.

La star de la pop, qui donne notamment la réplique à Sandra Bullock dans cet opus en incarnant une hackeuse professionnelle, s'est distinguée par son look audacieux. Cette fois-ci, l'interprète d'Umbrella et Diamonds arborait une création de Yiqing Yin, une designer basée en France. Au menu, une robe dorée, drapée, laissant entrevoir le soupçon de sexy qu'il fallait à Rihanna pour captiver l'assistance et voler ainsi la vedette aux stars du tapis rouge.

Et il y a pourtant du monde. Sandra Bullock, qui brillait dans une robe Zuhair Murad à sequins, était de la partie, tout comme la toujours impeccable Cate Blanchett, divine en Louis Vuitton et accompagnée d'un de ses enfants (Ignatius, 9 ans). Mindy Kaling, Sarah Paulson et la locale de l'étape, Helena Bonham Carter, complétaient le tableau avec leur réalisateur Gary Ross.