Rihanna : Son nouveau chéri, un riche héritier, est l'ex de Naomi Campbell

Rihanna n'est officiellement plus un coeur à prendre. Mardi 27 juin, le site TMZ publiait plusieurs photos de la chanteuse barbadienne en train d'échanger des baisers langoureux avec un mystérieux inconnu. Capturés la veille par les paparazzi, les clichés montraient une Riri visiblement très enamourée, enlacée dans les bras de sa nouvelle conquête lors d'un moment intime passé dans la piscine d'une villa en Espagne.

Forcément, il n'a pas fallu longtemps avant que l'identité de l'heureux élu soit révélée : il s'agit d'Hassan Jameel, un riche héritier saoudien, dont la famille est réputée pour posséder les droits sur le concessionnaire automobile Toyota au Moyen-Orient. Dans la sphère people, le trentenaire est également connu pour avoir un temps fréquenté le mannequin anglais Naomi Campbell, avec laquelle il avait brièvement flirté en juillet 2016, comme le souligne le Daily Mail.

Selon The Sun, celle qui a récemment gagné de jolies rondeurs serait déjà "très éprise" de son nouveau chéri. Après l'échec de ses relations avec Chris Brown et Drake, la bombe de 29 ans serait plus que jamais sûre de ses choix et aurait également confié à des amis qu'elle sentait qu'Hassan Jameel pouvait être "le bon". "Cette relation est sérieuse. Rihanna a dit à son entourage qu'elle était amoureuse et qu'elle était complètement éprise. Ils ont passé beaucoup de temps à l'abri des regards indiscrets et sont très sérieux l'un à propos de l'autre. Ils aiment vraiment passer du temps ensemble", a-t-on déclaré. La suite au prochain épisode...