Rihanna : Ultrasexy en robe transparente à Coachella

Ainsi, Rihanna illustre à nouveau la proximité entre les studios de créateurs de mode, les défilés des fashion weeks et les garde-robes de stars. La bombe a récemment donné vie à ce circuit en craquant pour un look Dolce & Gabbana au cours de son passage en Italie.

À Coachella, Rihanna a assisté aux prestations de la rappeuse Cardi B et de Beyoncé. Elle a également célébré la sortie imminente de la collection printemps-été 2018 de sa ligne de vêtements, FENTYxPUMA.

Le chanteur The Weeknd, les rappeurs A$AP Rocky et Iggy Azelea ainsi que l'acteur Timothee Chamalet (Call Me by Your Name) l'ont rejoint dans une résidence privée dans la vallée de Coachella.