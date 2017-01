Rihanna victimisée par Azealia Banks : La rappeuse balance son numéro

Azealia Banks ne rate jamais une occasion de faire parler d'elle. A défaut d'avoir une carrière, la rappeuse aime s'attaquer aux célébrités en tout genre, et pas que. A 25 ans, la jeune femme traîne plusieurs casseroles derrières elles, entre ses insultes homophobes et autres agressions, elle s'est notamment clashé avec l'ancien One Direction Zayn Malik, la chanteuse Sia et plus récemment l'acteur Russell Crowe.

Cette fois-ci, l'interprète de Yung Rapunxel s'en est pris à... Rihanna ! Et pas qu'un peu. L'embrouille est partie de le récent décret deDonald Trump qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen). Officiellement, le milliardaire devenu président se défend de viser spécifiquement les musulmans mais sa décision a crée une vive polémique et une vague de manifestation. Plusieurs célébrités ont haussé le ton.

"Je suis dégoûtée ! Quelle accablante nouvelle. C'est l'Amérique que l'on gâche sous nos yeux. Il faut vraiment être un porc immoral pour mettre en oeuvre autant de conneries", a tweeté Riri. Et Azealia Banks, à qui elle n'avait pourtant rien demandé, de lui répondre : "Rihanna (qui n'est pas citoyenne américaine et ne peut pas voter) et toutes les autres stars qui se servent de leur notoriété pour influencer le public, vous feriez de mieux de vous taire. Arrêtez de fustiger le président. C'est stupide et pathétique. Tous ces gens perdus embrouillent d'autres gens encore plus paumés qu'eux. Espérer que le président échoue c'est comme monter dans un avion et espérer que le pilote se crash". Puis d'ajouter : "Rihanna arrêtes d'être aussi conne et vas donc lire un peu, je t'en supplie".

L'interprète de Unfaithful, elle-même immigrée, a répliqué, assurant qu'elle "parlait pour ne rien dire". Folle de rage et hystérique comme à son habitude, Azealia Banks l'a prise au pied de la lettre et a balancé - dans un post depuis supprimé - son numéro de téléphone à ses 450 000 followers contraignant ainsi Rihanna a désactiver sa ligne. Ce coup bas ne devrait pas rester sans conséquence, on attend la réponse de la star.