Rio Ferdinand : Après sa femme, mort de sa mère Janice, emportée par le cancer

Il s'était à peine relevé de la disparition de sa femme Rebecca, emportée en 2015 par un cancer du sein. Rio Ferdinand vient d'annoncer la mort de sa mère Janice St Fort, 58 ans. Elle est décédée au St Guy's Hospital, entourée de son mari et leurs quatre enfants, après une bataille contre le cancer.

En mars dernier, Janice apparaissait au côté de son fils dans le documentaire de la BBC Rio Ferdinand: Being Mum and Dad, dans lequel l'ancien footballeur et jeune retraité évoquait notamment l'impossible deuil. Lui-même papa de trois enfants - Lorenz (10 ans), Tate (9 ans) et Tia (5 ans) -, il confiait : "Je crois que je n'ai pas fait convenablement mon deuil. Je ne me suis pas donné le temps de me poser pour tout exorciser et aller jusqu'au bout."

Aujourd'hui face à la mort de sa mère, Rio Ferdinand, accompagné de ses deux petits frères et sa demi-soeur, a publié un communiqué rendant hommage à Janice, "une mère dévouée" et "une inspiration". "Nous annonçons, avec le coeur brisé, que notre maman géniale est décédée aujourd'hui après une bataille contre le cancer, peut-on lire dans ces lignes. Elle était une inspiration pour nous tous et aimé par tous ceux qui la connaissaient [...] Elle était une mère dévouée pour chacun de nous, et elle a été la plus incroyable grand-mère pour nos enfants. La famille entière est dévastée. Notre maman était le centre et le coeur de notre famille, elle nous avait soutenu dans de nombreuses épreuves, toujours avec le sourire sur son visage. Sa force et son courage, autant que son grand sens de l'humour et son immense gentillesse, étaient sans limite."

Dans une interview accordée au Guardian en novembre 2014, le défenseur central formé à West Ham (puis passé par Manchester United, où il a remporté de nombreux trophées) ne tarissait pas d'éloges sur sa "supermaman". "Maman avait tout juste 17 ans quant elle m'a eu, mais elle était déjà une fille forte. Sa mère irlandaise avait quitté la maison familiale quand elle avait 8 ans", racontait Rio Ferdinand.

Janice avait rencontré Julian Ferdinand, un émigré de Sainte-Lucie, alors qu'elle était adolescente. Ensemble, ils ont eu deux autres enfants (Anton et Jeremiah), ne se sont jamais mariés et ont fini par se séparer. La mère du footballeur anglais s'est ensuite mariée à Peter St Fort, avec qui elle a eu un autre enfant, Sian.