Rio Ferdinand : Ces mots qu'il aurait aimé dire à sa femme, morte à 34 ans...

Parler peut tout changer : ce credo, Kate Middleton, le prince William et le prince Harry le martèlent passionnément depuis le printemps 2016 et le début de leur action d'envergure en faveur de la santé mentale. L'ancien footballeur Rio Ferdinand, qui a perdu sa femme Rebecca en 2015, emportée par le cancer à l'âge de 34 ans, apporte sa contribution : une fois de plus, l'ex-défenseur emblématique de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, qui a aussi eu la douleur de perdre en 2017 sa mère Janice, partage son deuil dans le cadre d'une campagne d'intérêt public. Toujours aussi bouleversant.

Fondée par Julia Samuel avec le soutien de son amie la regrettée Lady Diana et aujourd'hui parrainée par le duc de Cambridge, l'association Child Bereavement UK a fait appel à plusieurs personnalités pour la réalisation d'une nouvelle campagne de sensibilisation et d'appel aux dons. L'organisme épaule aussi bien les parents et les professionnels face au deuil d'un enfant que les enfants eux-mêmes face à la perte d'un proche.

Une minute de plus

Rio Ferdinand, qui a déjà pris la parole pour partager son expérience et encourager d'autres personnes à exprimer leurs sentiments plutôt que de les refouler, participe à cette vidéo, baptisée "One More Minute". Quelques mois après avoir admis n'avoir "pas bien fait le deuil" de son épouse, l'ex-footballeur de 38 ans, qui élève seul leurs trois enfants (Lorenz, 11 ans, Tate, 9 ans, et Tia, 6 ans), imagine face caméra quels seraient les derniers mots qu'il dirait à Rebecca s'il pouvait la revoir quelques instants : "S'il m'était possible d'avoir une minute de plus avec Rebecca, je crois que... non, j'en suis sûr : je lui demanderais ce qu'elle voulait pour les enfants à mesure qu'ils grandissent, à différents stades, à des moments poignants de leur développement. Je lui dirais que je l'aime. Tellement de choses..."

Bien qu'il ait cette année retrouvé l'amour avec une jeune vedette de télé-réalité, Kate Wright, laquelle s'est parfaitement intégrée à la famille et a été acceptée par les enfants, Rio Ferdinand poursuit ce difficile travail...

Autres intervenants dans cette vidéo, le populaire animateur télé et aventurier Ben Fogle et sa femme Marina parlent quant à eux de la perte de leur bébé, mort-né en août 2014. "Je crois que ce qui est triste, c'est de n'avoir même pas eu la première minute pour lui dire quelque chose", confie-t-il, les larmes aux yeux. Cuisinière star au petit écran, l'octogénaire Mary Berry, marraine de Chld Bereavement UK, revient elle aussi sur le drame de sa vie : la mort dans un accident de voiture de son fils, alors âgé de 19 ans. "Je le remercierais d'être un fils exceptionnel", dit-elle simplement en pensant à cette minute qu'elle n'aura jamais avec lui."