Rio Ferdinand, la mort de sa femme à 34 ans : "Je n'ai pas bien fait mon deuil"

Se remet-on jamais vraiment d'être devenu veuf à 36 ans ? Bientôt deux ans après la mort brutale de sa femme adorée, Rebecca (née Ellison), emportée par un cancer foudroyant, Rio Ferdinand s'ouvre sur son travail de deuil et sur sa douloureuse adaptation pour être "à la fois maman et papa" pour leurs trois enfants, Lorenz (10 ans), Tate (9 ans) et Tia (5 ans)...

BBC One consacrera au printemps un documentaire d'une heure à l'ancien footballeur iconique de Manchester United et de la sélection anglaise, Rio Ferdinand: Being Mum and Dad. "Je crois que je n'ai pas fait convenablement mon deuil. Je ne me suis pas donné le temps de me poser pour tout exorciser et aller jusqu'au bout", y confie-t-il notamment, selon de premières révélations de la presse anglaise.

Le 2 mai 2015, Rio Ferdinand annonçait que son âme soeur avait rendu son dernier souffle, emportée par la maladie à seulement 34 ans. "Rebecca, ma superbe femme, est partie en paix après une courte bataille contre le cancer à l'hôpital Royal Marsden à Londres. Elle a été une maman fantastique et aimante pour nos trois magnifiques enfants", pouvait-on lire à l'époque sur le site de son dernier club, Queens Park Rangers. La perte de Rebecca, qu'il avait épousée en 2009 aux Antilles, avait été d'autant plus insupportable que le couple pensait avoir plus de temps devant lui : en rémission d'un cancer du sein diagnostiqué en 2014, la jeune femme avait subi une récidive fatale ; alors qu'elle était atteinte d'un cancer des os, les médecins ne lui donnaient que "deux à cinq ans" à vivre. Malgré "les vaillants efforts pour prolonger sa vie" déployés par le personnel médical, auquel l'ancien capitaine de United et de l'équipe d'Angleterre a rendu hommage, elle n'aura tenu que cinq semaines. "Des jours, des semaines et des mois de désespoir", comme l'évoqua le légendaire défenseur dans le funeste communiqué.

Prêt à ouvrir un nouveau chapitre sentimental ?

S'il admet n'avoir pas suffisamment pris le temps de faire son deuil, Rio Ferdinand pourrait bien avoir commencé à reconstruire sa vie personnelle : à 38 ans, il fréquenterait depuis plusieurs mois Katie Wright, jeune bombe de 25 ans révélée dans le feuilleton de scripted-reality à succès The Only Way Is Essex (TOWIE, pour les initiés). Toutefois, alors que la demoiselle serait complètement éprise, il ne serait pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse, ses trois enfants demeurant son unique priorité.

Le documentaire que s'apprête à proposer la BBC montrera justement le vainqueur de la Ligue des Champions 2008 en train de partager son expérience avec d'autres jeunes maris et pères endeuillés, et de prendre conscience que le meilleur moyen d'aider ses enfants à surmonter la perte de leur maman est de reconstruire sa propre vie. Des thèmes qu'il a récemment pu aborder en présence du prince William, de la duchesse de Cambridge et du prince Harry dans le cadre de leur campagne en faveur de la santé mentale.