Rita Wilson révèle comment son mari Tom Hanks l'a aidée à surmonter le cancer...

Ils forment l'un des couples les plus heureux et les plus solides à Hollywood. Mariés depuis près de trente ans et toujours aussi fous amoureux, Tom Hanks et Rita Wilson étaient jeudi 16 février au Beverly Wilshire, à Los Angeles, pour assister à une soirée caritative organisée au profit du Women's Cancer Research Fund. Depuis plusieurs années, cette fondation s'investit essentiellement pour récolter des fonds afin de financer la recherche contre le cancer du sein et Rita Wilson est l'une des présidentes de l'association.

Cette cause, l'actrice et productrice de 60 ans y tient évidemment de tout son coeur. En avril 2015, elle avait révélé souffrir d'un cancer du sein dans un communiqué transmis aux médias. Battante et pleine d'espoir, l'épouse du comédien oscarisé avait également annoncé avoir subi une double mastectomie pour prévenir une éventuelle propagation de la maladie.

"Avec mon mari à mes côtés, et avec l'amour et le soutien de mes proches, j'ai subi une mastectomie bilatérale et une reconstruction pour un cancer du sein, après un diagnostic de carcinome lobulaire invasif. Je me remets, et surtout, je devrais me rétablir totalement. Pourquoi ? Parce que je l'ai détecté très tôt, j'ai d'excellents médecins, et parce que j'ai demandé un deuxième avis. (...) Un diagnostic précoce est clé. (...) J'ai de la chance d'avoir un mari, des proches et des médecins qui me soutiennent, et je suis la bénéficiaire d'avancées dans le domaine du cancer du sein et de la reconstruction. Je vais de mieux en mieux chaque jour, et je me réjouis d'avoir une meilleure santé. J'espère que cela encouragera les autres à demander un deuxième avis et de faire confiance à leurs instincts si quelque chose ne vous semble pas normal", avait-elle déclaré à l'époque.

On doit juste se serrer les coudes

En novembre de cette même année, l'interprète de Forrest Gump avait donné des nouvelles rassurantes de sa femme, affirmant qu'elle était guérie. "Elle est désormais hors de danger. (...) Durant tous ces mois, j'ai été admiratif devant son courage face à la maladie", avait-il déclaré au Daily Mail. Rita Wilson avait par ailleurs indiqué que cette douloureuse épreuve l'avait encore plus rapprochée de l'homme qu'elle aime. "J'ai été époustouflée par l'attention qu'il m'a apportée. Ce fut une période d'une telle intimité", avait-elle glissé au New York Times.

Et pour cause, Tom Hanks était plus qu'aux petits soins pour sa femme. Comme elle l'a révélé cette semaine lors de l'événement pour la Women's Cancer Research Fund, l'acteur de 60 ans l'a aidée à surmonter le cancer grâce à beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup d'humour. Au micro du Daily Mail, Rita Wilson a ainsi admis que les rires provoqués par son mari avaient été salvateurs. "Après mon diagnostic et mon opération, l'une des choses que je voulais vraiment dire aux gens - maintenant que nous nous en sommes sortis - est qu'il y a toujours des moments où vous recevez de l'amour, où vous souriez, où vous riez. [Avec Tom] on regardait des films, on regardait de super documentaires, on mangeait de la bonne nourriture et nous faisions du mieux que nous pouvions pour maintenir notre complicité et pour être reconnaissants", a-t-elle déclaré.

Des propos appuyés par Tom Hanks. "On doit juste se serrer les coudes. Ce n'est pas difficile. C'est comme lorsqu'il y a un gros orage dehors, on dégaine le chocolat chaud et on s'assure que tout le monde est bien", a-t-il tendrement conclu.