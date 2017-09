Riverdale : Gros accident de voiture pour une star épuisée par le tournage...

KJ Apa, qui incarne le personnage de Archie dans la série Riverdale, a été victime d'un accident de voiture à Vancouver au Canada, rapporte The Hollywood Reporter. Le jeune acteur de 20 ans a été gagné par la fatigue...

C'est après une journée de tournage longue de 16 heures que KJ Apa, qui devait effectuer un trajet de 45 minutes pour le ramener à son hôtel, a eu son accident. Le site américain rapporte que l'acteur se serait endormi au volant et qu'il a été transporté à l'hôpital où on ne lui a constaté, heureusement, que des blessures légères. Toutefois, son véhicule a subi de gros dégâts et est bon pour la casse... Sa collègue Cole Sprouse devait faire le trajet avec lui mais avait finalement changé ses plans à la dernière minute...

Après cet accident, les membres de la série et les techniciens ont réclamé à la production de meilleures conditions de travail et un engagement plus fort à assurer leur sécurité.