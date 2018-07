Rixon Ruas : Coming out du catcheur israélien

On le sait, dans le monde du sport professionnel il faut beaucoup de courage pour oser publiquement assumer son homosexualité. Alors autant dire que Rixon Ruas, un catcheur israélien, en a fait preuve et que son message est salutaire.

Le sportif de 27 ans, originaire d'Haïfa (dans le Nord d'Israël), a donné une interview au site WDG dans laquelle il se déclare homosexuel et affirme vouloir apporter sa contribution dans la lutte pour les droits LGBT. Rixon Ruas, dont le vrai nom est Nir Rotenberg, déclare : "J'ai compris l'ampleur de la responsabilité et l'influence que mes actions ont maintenant que je suis un champion [il a remporté le titre de champion d'Israël l'an dernier, NDLR], et je savais qu'il était temps de sortir du placard en public. (...) Si j'avais eu un modèle gay en tant que jeune lutteur, les craintes que j'ai eues dans le passé auraient été évitées."

Rixon Ruas, qui est en couple avec un homme prénommé Ronen et qui élève les deux enfants de son conjoint (le couple veut se marier et avoir des enfants ensemble), ajoute : "Mon but, c'est d'utiliser le catch comme plateforme pour transmettre des messages et créer de la visibilité et de la représentation de la communauté gay dans un domaine où il n'y en avait pas avant."

Ces dernières années, le monde du sport a connu plusieurs coming out médiatiques, le dernier en date étant celui du champion de natation espagnol Carlos Peralta.

Thomas Montet