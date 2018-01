Rob Dyrdek papa pour la 2e fois : Le skateur présente sa petite Nala

Rayonnante après l'accouchement, Bryiana Dyrdek s'est elle aussi exprimée, partageant photos et vidéos sur Instagram. "Mon coeur n'a jamais été aussi rempli qu'en ce moment. @robdyrdek Merci d'être le mari le plus incroyable et qui soutient le plus et le meilleur père de la terre entière ! Kodah, ta petite soeur est si chanceuse de t'avoir comme grand frère, je suis fière de toi", a publié l'heureuse et radieuse maman. Kodah devra apprendre à appréhender sa petite soeur et canaliser cette fougue d'un bébé d'un peu plus de 1 an.