Rob Kardashian, aminci, prépare son retour : "Je ne ressemble plus à ça"

Et si Rob Kardashian finissait enfin par réapparaître en bonne santé ? Après des années de dépression passées à jouer à cache-cache avec les caméras et à vivre reclus, lui qui aurait atteint jusqu'à 140 kilos selon les médias américains, l'homme de 31 ans s'est vraisemblablement repris en main au cours des récents mois.

Déterminé à retrouver son poids d'antan et à se remettre en forme pour sa fille Dream (17 mois, née de sa précédente relation Blac Chyna), l'unique frère du clan Kardashian a annoncé à ses fans sur Instagram que la métamorphose était bel et bien en marche. "Je ne ressemble plus à ça", a-t-il écrit le 1er mai 2018 en légende d'une photo datée d'il y a tout juste deux ans. Le jeune papa a exhorté ses abonnés à rester "connectés", promettant de dévoiler sa nouvelle silhouette dans un futur proche. Et d'ajouter qu'il n'avait pas eu recours à la chirurgie esthétique, mais qu'il avait beaucoup "travaillé" pour maigrir.