Rob Kardashian, auteur de menaces de mort : Affaire classée

Rob Kardashian serait déterminé à reprendre sa vie en main ! Cela passe par une perte de poids, ainsi que la résolution de ses problèmes avec la justice. Là encore, Rob est sur la bonne voie : alors qu'il était accusé d'être l'auteur de menaces de mort, l'affaire a été classée sans suite.

L'heureuse nouvelle est signée TMZ ! Le site américain révèle qu'une des trois procédures dont Rob Kardashian fait l'objet a été classée. Un homme du nom de Pilot Jones accusait le petit frère de Kim Kardashian de lui avoir adressé de graves menaces par messages.

Rob soupçonnait Pilot d'avoir adressé au site RadarOnline les photos intimes de son ex-fiancée, Blac Chyna. Au moment des faits (octobre 2016), Chyna était enceinte de son deuxième enfant – le premier de Rob –, une petite fille que l'ex-couple a accueillie en novembre 2016 et prénommée Dream.

Par manque de preuves, le bureau du procureur du comté de Los Angeles a décidé d'abandonner le dossier. Rob Kardashian et Blac Chyna, cette fois, font l'objet d'une autre plainte du même homme, pour harcèlement.

Tous deux accusés par Pilot Jones, Rob et Chyna s'affrontent dans deux autres affaires. La bombe de 29 ans a d'abord attaqué son ex pour publication de photos intimes et obtenu une ordonnance restrictive. Elle poursuit également Kris Jenner et deux de ses enfants, Kim et Rob, soupçonnés d'avoir oeuvré pour interrompre la production de l'émission de télé-réalité Rob & Chyna.