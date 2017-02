Rob Kardashian câlin avec l'adorable Dream quand Blac Chyna tourne la page

Séparé de sa fiancée Blac Chyna, Rob Kardashian se console avec leur fille Dream (3 mois). Le seul fils de Kris Jenner a publié sur les réseaux sociaux ce lundi 20 février une photo adorable du petit bébé, blotti dans son cou.

"C'est ma photo préférée de nous", a-t-il écrit en légende du cliché publié sur sa page Instagram. Une tendre déclaration d'amour à sa petite fille, qui lui ressemble déjà comme deux gouttes d'eau. Pendant ce temps-là, son ex Blac Chyna, dont il s'est définitivement séparé après bien des hauts et des bas, n'a pas perdu de temps pour tourner la page après leur énième rupture.

"Cette fois-ci, c'est la bonne parce qu'ils sont tous les deux très calmes sur le sujet. Rob et Chyna n'ont pas vraiment été ensemble depuis les fêtes de Noël. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble et vont se montrer matures et responsables pour élever ensemble leur enfant. La famille de Rob n'est ni triste ni heureuse de cette rupture, ils souhaitent seulement le bonheur de Rob et être ensemble ne les rendait clairement pas heureux", assure un informateur du site Us Weekly à propos de leur séparation.

Depuis, l'ancienne strip-teaseuse de 28 ans a été photographiée à plusieurs reprises sans sa bague de fiançailles et en charmante compagnie. Après avoir célébré la finale du Super Bowl très proche d'un mystérieux inconnu, elle a été surprise par les photographes du site RadarOnline en train de faire les boutiques avec ce qui semble être le même homme.

La bombe aurait-elle déjà refait sa vie ? Toujours est-il que sa fille Dream ainsi que le petit King Cairo (5 ans, dont le papa est son ex le rappeur Tyga) n'étaient pas de la partie.