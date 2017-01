Rob Kardashian enfant : Sa fille Dream est son portrait craché

Aucun doute : Dream est bien la petite fille de Rob Kardashian Jr. Le fiancé de Blac Chyna a parfois suspecté la mère de son bébé d'infidélité dans le passé, il avait même demandé à ce qu'elle fasse un test de paternité au cours de leur émission Blac & Chyna. L'ancienne strip-teaseuse de 28 ans s'est toujours défendue d'avoir mal agi, et elle avait raison.

En témoigne une récente photo publiée sur le compte Instagram de Rob, à l'âge de 2 mois, sa fille lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

Le papa de 29 ans a publié un montage de deux photos, dont une de lui enfant à côté d'une de sa petite fille. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la ressemblance est saisissante. Père et fille partagent la même épaisse chevelure brune et le même regard ténébreux. Leur sourire et leur nez sont aussi identiques, pas étonnant que le jeune entrepreneur à la tête d'une marque de chaussettes grand luxe soit aussi gaga de la petite : c'est son portrait craché.

L'adorable Dream a réconcilié père et mère en venant au monde en novembre dernier. Ses parents n'ont cessé de se disputer au cours des neuf mois qui ont précédé sa naissance. Entre jalousie, querelles familiales et profond mal-être, la situation n'a guère été facile pour Rob et Blac Chyna. Mais depuis l'arrivée du bébé, Blac Chyna, qui est déjà maman d'un petit King Cairo (qu'elle a eu avec son ex-fiancé le rappeur Tyga), a finalement mis de l'eau dans son vin.

Rob a témoigné de sa bonne volonté en s'impliquant dans son nouveau rôle de papa et de futur mari. Il n'a d'ailleurs pas oublié de marquer le coup pour leur premier anniversaire de couple, en publiant une vidéo romantique compilant leurs plus beaux moments ensemble. Pourvu que ça dure... au moins jusqu'à leur mariage !