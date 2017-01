Rob Kardashian et Blac Chyna, un an déjà : Retour en images sur leur histoire

On leur donnait quelques mois, ils ont finalement passé l'année : Rob Kardashian et Blac Chyna ont fêté leur premier anniversaire de couple ce mercredi 25 janvier !

Le seul fils de Kris Jenner a publié sur les réseaux sociaux une vidéo souvenir romantique de leurs douze mois passés ensemble. Le jeune papa de 29 ans a reposté une vidéo créée à l'origine par un compte fan et qui revient sur leurs plus beaux moments de couple, notamment ceux compilés dans leur émission de télé-réalité Rob & Chyna.

"Un an déjà wahou, joyeux anniversaire bébé", a-t-il écrit en légende de la vidéo publiée sur sa page Instagram.

Depuis qu'ils se sont mis en couple, Rob et Blac Chyna ne cessent de défrayer la chronique, en partie à cause de l'inimitié de longue date qui existe entre l'ancienne strip-teaseuse et l'Incroyable Famille Kardashian. Rappelons que Blac Chyna a d'abord été fiancée au rappeur Tyga, avec qui elle a eu le petit King Cairo, avant qu'il ne succombe aux charmes de la benjamine du clan Kylie Jenner.