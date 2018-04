Rob Kardashian furieux après le dérapage de Blac Chyna, il prépare sa revanche

Comme il fallait s'y attendre, les dernières frasques de Blac Chyna ont crispé les membres de la famille Kardashian et de lourdes conséquences sont à prévoir. Selon TMZ, Rob Kardashian est "furieux" contre son ex-fiancée après son ultime pétage de plombs et compte bien prendre ses dispositions pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus.

Lassé du caractère explosif de son ex, le jeune homme de 31 ans prépare effectivement sa contre-attaque. D'après nos confrères, le frère de Kim K prévoit ainsi de saisir un juge pour rappeler certaines "règles strictes" à Blac Chyna, et notamment celui de contrôler à tout prix son comportement lorsqu'elle se trouve en présence de leur enfant. "Il observe ses singeries avec horreur depuis des mois et il est de plus en plus inquiet pour la santé et la sécurité de leur fille. Attaquer une femme avec la poussette de Dream est la goutte d'eau qui fait déborder le vase", précise TMZ.

Rappel des faits

Le 1er avril 2018, Blac Chyna était accompagnée de leur fille Dream (16 mois), de son fils King Cairo (5 ans, né de sa relation passée avec Tyga) mais aussi de son nouveau petit ami YBN Almighty Jay (18 ans) pour une journée supposément amusante au parc d'attractions Six Flags lorsqu'elle a été impliquée dans une bagarre. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont exposé la jeune maman de 29 ans en train de menacer des adolescentes, tentant de leur jeter en pleine figure la voiture en plastique de Dream. Fort heureusement, elle a été retenue par son entourage qui l'a empêchée de lever la main sur quiconque. Dream et King Cairo semblaient quant à eux éloignés de l'effervescence, protégés par leur nounou.