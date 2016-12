Rob Kardashian hospitalisé : Le clan rongé par l'inquiétude pour Dream et lui...

Tellement scrutée, d'ailleurs, que Kanye West a été obligé de prouver qu'il était bel et bien à la grande soirée du réveillon de Noël organisée par sa belle-mère Kris dans sa maison de Calabasas. De cette soirée annuelle, d'innombrables photos et vidéos ont évidemment été postées sur les réseaux sociaux des membres du clan Jenner-Kardashian. On y voyait même Kim, en robe dorée, qui se fait pourtant presque invisible depuis son agression à main armée à Paris. Mais sur ces photos, l'absence de Kanye West ne passait pas inaperçue, si bien que beaucoup se demandaient si le rappeur n'avait tout simplement pas été banni, comme le rapportaient des tabloïds anglais, par sa belle-mère. Que nenni ! Le 27 décembre, sur Twitter, Kanye West souhaitait de joyeuses fêtes à ses fans avec une photo le montrant à cette fameuse soirée, posant en compagnie de Kim et leurs deux enfants : North et Saint.