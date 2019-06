Rob Kardashian : Rares images de sa fille Dream, trop craquante

Âgé de 32 ans, Rob Kardashian est l'heureux papa d'une petite fille : Dream. Papa poule, il protège sa fille des médias et ne partage que très rarement des images et des photographies de son bout'chou. Mais le 30 mai 2019, Rob Kardashian n'a pas pu résister à la bouille de Dream et à sa déclaration. Ainsi, il a publié une vidéo de Dream lui disant face caméra : "Coucou papa ! Bonne nuit papa ! Je t'aime. Fais de beaux rêves. Je vais jouer demain. Bonne nuit !" Les mimiques de la petite fille et son sourire ont fait craquer près de 50 000 followers. Complètement gaga, le jeune papa a juste commenté : "Trop mignon."

Sweet... Dream

Enfant de Rob Kardashian et Blac Chyna, la petite Dream a été au coeur d'une grande bataille judiciaire. Les choses se sont calmées et l'ambiance entre les parents semble aujourd'hui apaisée. Le site américain TMZ.com rendait publique le verdict du procès en février 2019 : Rob obtient 70% de la garde de Dream qui, le reste du temps, est avec sa mère Blac Chyna.

À ce propos, Blac Chyna déclarait sur Twitter : "La priorité de Robert et moi est le bien-être de notre fille que nous aimons autant tous les deux. De plus, Robert est un merveilleux père pour notre Dreamy." De plus, TMZ précisait que Rob n'avait plus à payer la pension alimentaire de 20 000 dollars par mois à son ex-compagne. Désormais, chacun paye ce qu'il souhaite lorsque la petite fille est chez eux. Une source confiait à E! News : "Rob est vraiment soulagé au sujet de toute cette situation. Il veut juste ce qu'il y a de mieux pour son enfant."