Rob Kardashian : Ses soeurs et son ex Blac Chyna réunies pour fêter ses 30 ans

De leur côté, Khloé et Kourtney Kardashian ont largement documenté la soirée qui a suivi sur leurs comptes Snapchat. Pour ses 30 ans, Rob Kardashian a notamment eu droit à une projection très privée du nouveau film La Belle et la Bête. Seules manquaient à l'appel Kim (qui n'est apparue sur aucune photo ou vidéo) et Kendall, qui a récemment été détroussée de plusieurs milliers de dollars de bijoux.

Plus tôt, Kylie, Kourtney et Khloé avaient également publié un hommage adressé à leur frère sur Instagram. De son côté, Rob a posté une nouvelle photo de sa petite Dream, tout de vert vêtue pour la Saint-Patrick, assurant qu'elle était "son plus beau cadeau".