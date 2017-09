Rob Kardashian : Un accord onéreux avec Blac Chyna pour la garde de Dream...

Après des mois de disputes interminables et souvent bien trop publiques, Rob Kardashian et Blac Chyna sont finalement parvenus à trouver un accord pour la garde de leur fille Dream (10 mois).

D'après les informations du site TMZ, le frère de Kim K devra verser une généreuse pension alimentaire à son ex-fiancée, en plus de couvrir tous ses frais de justice. En échange, cette dernière a accepté de se rétracter dans ses accusations de violences domestiques.

La bimbo de 29 ans touchera ainsi 20 000 dollars par mois, au lieu des 50 000 dollars initialement réclamés. Lors des négociations, Rob (30 ans) avait quant à lui proposé une somme maximale de 10 000 dollars par mois, montant qui a fini par être doublé lorsque Blac Chyna a abandonné sa plainte pour agression.

Toujours selon nos confrères américains, une partie de la pension alimentaire qui vient d'être accordée à Blac Chyna sera "directement" attribuée aux nounous qui s'occupent parfois de Dream. Après avoir accusé son ex de consommer régulièrement de la drogue, Rob Kardashian "est toujours inquiet" et pense que Blac Chyna n'a pas toutes les compétences requises pour être une bonne mère. Le week-end dernier (9-10 septembre), l'ancienne strip-teaseuse aurait d'ailleurs laissé sa fille à la maison pour "aller faire la fête". L'unique frère du clan Kardashian veut donc être "certain qu'il y aura suffisamment de nounous pour protéger son enfant", conclut TMZ.