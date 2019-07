Robbie Williams a envisagé le suicide à cause de la cocaïne

Robbie Williams était l'invité du podcast Alien Nation animé par Jo Wood, au début du mois de juillet 2019 et un nouvel extrait de son interview a été mis en ligne le 10. Il a évoqué son ancienne vie, lorsqu'il habitait avec son ancienne compagne à Primrose Hill, dans le Nord de Londres, et qu'il abusait de la cocaïne. Au point d'avoir songé au suicide.

Le chanteur a ainsi relaté avoir eu des troubles mentaux dans le passé au point d'imaginer la présence d'esprits dans la vieille maison où il habitait avec son ex-compagne. "Je prenais beaucoup de cocaïne à l'époque. Je restais à la maison et j'entendais des bruits de pas dans les escaliers. C'est devenu de pire en pire. J'avais l'impression que cette maison était étrange, sombre et qu'elle dégageait une énergie. La première fois que ça s'est manifesté, c'était une forme physique qui est apparue", a-t-il relaté.

Et Robbie Williams de poursuivre son récit en expliquant qu'au fur et à mesure, il avait l'impression de perdre la tête. "Quand je montais en voiture, peu importe ce que la chose était réellement, cela se ressentait sur le siège de la voiture. Deux mois comme ça et je n'en pouvais plus. Je pense que si cette sensation était restée en moi, je me serais suicidé. (...) J'ai fini par dire à ma copine : 'Je m'en vais maintenant, tu viens avec moi ou pas ?' Nous sommes allés au Swiss Cottage Marriott Hotel. J'ai parlé à mon agent de sobriété, je lui ai expliqué ce qu'il s'était passé et j'ai déclaré, de façon dramatique, que si ça avait continué, je me serais donné la mort", a-t-il ajouté.

Toutefois, l'interprète des tubes Feel, Tripping, Angels ou encore Candy ne met pas tout sur le dos de la cocaïne puisqu'il assure avoir appris plus tard que la maison avait été construite sur une ancienne fosse commune...

Robbie Williams, désormais papa de trois enfants et marié à Ayda, a envisagé plusieurs fois le pire, notamment à l'époque de sa période de gloire avec le groupe Take That. Heureusement, il n'est jamais passé à l'acte.

Thomas Montet